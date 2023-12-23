مصدر سياسي:انسحاب قيادي من حزب الحلبوسي

مصدر سياسي:انسحاب قيادي من حزب الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مسؤول في محافظة الانبار، السبت، بانسحاب احد قيادي حزب تقدم الذي يتزعمه الرئيس المخلوع محمد الحلبوسي.وقال المصدر ، ان” القيادية في حزب تقدم لتنظيمات النساء نهلة الفهداوي، انسحبت على خلفية عدم وجود شرف ونزاهة بالتنافس”، لافتا الى ان ” هناك تميز وتباين في تقريب بعض المرشحين ودعمهم على حساب الكفاءة”.وأضاف، ان” الانسحاب جاء ايضا لعدم قناعة الفهداوي بقيادة ورؤية التحالف واهدافه في المحافظة وسعيه لرفع مستوى من لا شأن له وهذا امرا لا يمكن السكوت عليه”.وبين، ان” قيادات حزب الرئيس المخلوع محمد الحلبوسي تتعامل بازدواجية مع مرشحي الحزب ومن المؤمل انسحاب قيادات بارزة ومن مختلف المحافظات في غضون الايام القليلة المقبلة”.

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