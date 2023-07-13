مصدر سياسي:بأمر السوداني إعفاء وزراء الإطار من تقييم الوزراء

مصدر سياسي:بأمر السوداني إعفاء وزراء الإطار من تقييم الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، تفاصيل مهمة تخص تقييم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، فيما أكد أن 3 وزراء لم يسعفهم التقييم، فيما أشار الى الوزراء الذين تم اعفائهم من التقييم هما الميليشياوي وزير التعليم العالي الذي ينتسب للعصائب والميليشياوي المصنف على قائمة الإرهاب الدولية أحمد الاسدي وزير العمل والإطاري الولائي وزير الرياضة احمد المبرقع،.وقال المصدر، إن “تقييم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، للوزراء، يوشك على الانتهاء”، مبيناً أن “اللجنة المختصة بالتقييم التي وضعها السوداني اعتمدت خمسة معايير”.وأضاف، أن “لجنة التقييم سترفع نتائجها الى رئاسة الوزراء، معززة ببيانات عديدة”، لافتاً الى أن “اللجنة فصلت الوزراء الذين اجتازوا التقييم بكفاءة، ومن لم يجتز التقييم ووضعه بخطر في المرحلة المقبلة”..اما بشأن الوزراء، الذين لم ينجحوا بمهامهم لغاية الان: “تصدر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، ولحقه وزير التجارة  أثير الغريري، بالإضافة الى وزير الكهرباء زياد علي فاضل”.

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