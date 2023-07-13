مصدر سياسي:بأمر السوداني إعفاء وزراء الإطار من تقييم الوزراء

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
علاوي والعامري يجتمعان تحت عنوان “إيران تجمعنا”
وزير الداخلية:إجراءات رادعة وحازمة بحق الضباط والمنتسبين الذين يتعاطون الرشوة
مفوضية الانتخابات:أكثر من (43) ألف ناخب حدثوا بياناتهم لغاية يوم 12/7
مستشار السوداني:الانبار الأكثر فسادا من باقي المحافظات
مسيحيو العراق ينددون بموقف الرئيس رشيد بإهانة الكنيسة وأحد أكبر رموزها الدينية
-
- عربية ودولية
لافروف:تزويد أوكرانيا بطائرات إف 16 سيسرع بالتهديد النووي
السودان يرفض نشر أي قوات أجنبية في البلاد
بايدن يرحب بقرار تركيا برفع الحظر عن إنضمام السويد في حلف ” الناتو”
السودان..تمديد إغلاق مجالها الجوي إلى نهاية الشهر الحالي
روسيا تهدد بالحرب النووية جراء التصعيد الأمريكي بتزويد أوكرانيا بالقذائف العنقودية
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
حكومة الإقليم:استعدادات تصدير النفط إلى تركيا استكملت بالتنسيق مع “سومو”
الأمن النيابية تطالب بالتشديد على إجراءات الجمارك لمنع التهريب
اليوم ..سعر صرف الدولار=149000 ديناراً
الاستثمار النيابية:الفساد الإطاري يعرقل تطوير الاستثمار المحلي في العراق
البنك المركزي الإطاري..ارتفاع صرف الدولار في الأسواق جراء التجارة مع إيران وسوريا
-
- رياضية
- تحقيقات
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
-
- متابعات خاصة
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
مقترح لتطوير الفساد وشرعنة النهب في العراق
-
- منوعات
- صورة وتعليق
مصدر مطلع:فساد كبير في مصرف الرافدين والتحقيقات ما زالت مستمرة
الآلوسي:المقايضة النفطية بين العراق وإيران التفاف على العقوبات الأمريكية
زيباري:أكثر من نصف مليون عراقي قتلوا على يد ميليشيات الحشد وداعش ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل الحكومة الإطارية
نائب:إقالة الفاسدين من قبل السوداني دون محاسبتهم تكريماً وحماية لهم
السفير الإيراني:الإمام المهدي شكر الحكومة الإطارية برئاسة السوداني على موقفها الثابت تجاه إيران
-
- اذاعة INN