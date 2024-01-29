مصدر سياسي:بمباركة خامئني تم توزيع حصص مناصب المحافظين بين مكونات الإطار

مصدر سياسي:بمباركة خامئني تم توزيع حصص مناصب المحافظين بين مكونات الإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع،الاثنين، عن تفاصيل المباحثات الأخيرة بين قيادات الإطار التنسيقي لتشكيل مجالس المحافظات المقبل.وقال المصدر ، ان “خارطة تشكيل الحكومات المحلية في وسط وجنوب العراق اكتملت تقريبا بمباركة الإمام خامئني وانفاس الزهراء باستثناء محافظتي كربلاء والبصرة”، مبينا ان” تحالف نبني سيتولى 4 محافظات ودولة القانون 3 وقوى الدولة 2″.وأضاف، ان “محافظي بابل وذي قار والديوانية سيكونون من تحالف نبني وسيتولى التحالف ايضا منصب محافظ ميسان او ديالى”.وأشار إلى أن “منصب المحافظين في كربلاء  والبصرة لم يحسم لغاية الان الا ان رئيس تحالف نبني هادي العامري يحاول الحصول على المنصب مقابل حصول ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي على منصب محافظ كربلاء”.ولفت الى ان ” ائتلاف دولة القانون سيتولى محافظات بغداد وواسط والمثنى وأن  قوى الدولة برئاسة عمار الحكيم ستتولى منصب محافظ النجف وستحصل ايضا اما على محافظ ديالى او ميسان”.

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