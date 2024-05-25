مصدر سياسي:تأجيل انتخابات الإقليم أمراً حتمياً

مصدر سياسي:تأجيل انتخابات الإقليم أمراً حتمياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، السبت، عن آخر التطورات بشأن تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان بعد مخاطبة رئاسة الإقليم للمفوضية بشكل رسمي.وقال المصدر ، إن “المفوضية ستطلب بشكل رسمي تأجيل الانتخابات المقررة في العاشر من شهر حزيران المقبل لعدم توفر الإمكانيات الفنية وضيق الوقت”.وأضاف أن “رئاسة الإقليم ستعلن تأجيل الانتخابات”، مبينا أنه “على الأغلب سيصدر القرار يوم غد أو الاثنين المقبل، والموعد الجديد سيكون في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل من العام الحالي بعد تمديد عمر المفوضية لمدة 6 أشهر”.

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