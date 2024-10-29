مصدر سياسي:حراك سياسي لإقالة رئيس مجلس ديالى

مصدر سياسي:حراك سياسي لإقالة رئيس مجلس ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن حراك سياسي لاقالة رئيس مجلس المحافظة من منصبه.وقال المصدر ، أن “كتلا سياسية تقود حراكا وتحاول جمع عددا يكفي لعقد جلسة لاقالة رئيس مجلس ديالى عمر الكروي من منصبه”.وأضاف أن “الحراك مستمر حتى قبل ساعات، ولكن لم يتم جمع عدد يكفي لاكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة من 9 أعضاء في المجلس المكون من 15 عضوا”.

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