مصدر سياسي:حراك سياسي لتأسيس تحالف سنّي في نينوى مناهض لحزب الحلبوسي

مصدر سياسي:حراك سياسي لتأسيس تحالف سنّي في نينوى مناهض لحزب الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي ، الأربعاء، أن حراك سياسي في نينوى لاجل تشكيل تحالفات سياسية جديدة لتتنافس في الانتخابات المقبلة، فيما اشار الى قرب الاعلان عن تحالف جديد بالمحافظة تحت مسمى (الحسم).وقال المصدر، إن “محافظة نينوى تشهد حراكا سياسيا واسعا لاجل تشكيل تحالفات جديدة بعد ان انخفضت شعبية حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي في المحافظة”.وأضاف ان ” التفاهمات السياسية توصلت الى قرب اعلان تحالف (حسم ) الذي سيضم أحزاب وحركات وشخصيات سياسية في محافظة نينوى لخوض الانتخابات المحلية المقبلة”.واشار المصدر الى ان ” هناك تحركا لتشكيل تحالف آخر مناهض لحزب الحلبوسي في محافظة نينوى ليحل بديلا عنه مع قرب اجراء الانتخابات المحلية”.

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