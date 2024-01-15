مصدر سياسي:حراك لترشيح النائب (ياسين العيثاوي) لرئاسة البرلمان

مصدر سياسي:حراك لترشيح النائب (ياسين العيثاوي) لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الإثنين، بوجود حراك سياسي لطرح مرشح تسوية لرئاسة البرلمان العراقي بعد إخفاق مجلس النواب بجلسة أول أمس السبت في اختيار رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي المبعد بقرار قضائي.وقال المصدر ، إن “حراكاً سياسياً يجري في العاصمة بغداد من أجل اختيار مرشح تسوية لرئاسة مجلس النواب، بشخصية مقبولة من جميع الأطراف السياسية السنية والشيعية”.واوضح ان “الاسم المطروح حاليا هو النائب ياسين العيثاوي، والذي كان يشغل سابقاً وكيل وزير التعليم العالي، لكن حتى الساعة لا اتفاق نهائي والحوارات متواصلة بشكل غير معلن”.

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