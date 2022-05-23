مصدر سياسي:حراك مجتمعي داخل الانبار لإنهاء هيمنة الحلبوسي عن المحافظة

مصدر سياسي:حراك مجتمعي داخل الانبار لإنهاء هيمنة الحلبوسي عن المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي , الاثنين , عن وجود حراك مجتمعي داخل محافظة الانبار بشأن هيمنة وتسلط رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على المحافظة من خلال سلطة العوائل , مؤكدا ان هذا الحراك في طريقه الى تبلور حالة من الاجماع الشعبي.وافاد المصدر، “لقد شهدت محافظة الانبار في الآونة الأخيرة حالة من الاستياء من خلال استبداد وتسلط على القرار الإداري في محافظة الانبار من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبالتالي افضت الى اتباعه سياسة تكميم الأفواه لكل من يعارضه بشكل قسري من خلال استخدام الأجهزة الأمنية والسلطات الأخرى “.وأضاف ان ” أبناء المحافظة اشمئزوا من هذه الظاهرة والسلوكيات الصبيانية للحلبوسي وجوقته من حزب تقدم ولذلك تبلور حراك مجتمعي للحد من هذه الظاهرة لكون أبناء المحافظة يؤمنون سلطة الدولة لا بسلطة العائلة”.وأوضح  ان ” حزب تقدم الذي يقوده الحلبوسي يسعى الى مد نفوذه الى المحافظات السنية الأخرى واخرها اقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري ” , مرجحا ان ” تتكرر مسرحية اقالة محافظ صلاح الدين في مع محافظ نينوى ” .

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