مصدر سياسي:حكومة السوداني فاشلة

مصدر سياسي:حكومة السوداني فاشلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي مطلع، السبت، ان 60٪؜ من الكابينة الحكومية غير مؤهلة وفشلت في تنفيذ البرنامج الحكومي.وقال المصدر: ان “البرنامج الحكومي نص على اتاحة مساحة لرئيس الوزراء بإعادة تقييم العمل الوزاري والدفع باتجاه التعديل”.واضاف أن “السوداني تحدث بموضوع التعديل الوزاري بعد سنة من تشكيل حكومته لكن القوى السياسية رفضت إجراؤه في ذلك الوقت”، مبيناً ان “الرفض مرتبط بحسابات سياسية على اعتبار أن الأحزاب المشكلة للحكومة ستجد ان عملية التعديل هو استهداف لها.”.ولفت إلى أن “ازمة رئيس البرلمان اخرت بشكل كبير جداً موضوع التعديل الوزاري”، لافتا إلى ان “السوداني غير قادر على المضي بالتعديل الوزاري على الرغم من تشخيصة 60 ٪؜ من الكابينة الحكومية غير مؤهلة وفشلت بشكل كبير جدا في تنفيذ البرنامج الحكومي”.وأشار إلى أن “هناك وزارات لم تستطع أن تقدم أداء تنفيذيا فارقا عن طبيعة الحكومات السابقة”، مضيفاً ان “القوى السياسية ستجد ان محاولة التعديل الحالية هي جزء من مناورة يقوم بها السوداني لكي لا يتحمل مسؤولية الإخفاق في حكومته”.

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