مصدر سياسي:خامئني يرفض حل ميليشيا الحشد الشعبي

مصدر سياسي:خامئني يرفض حل ميليشيا الحشد الشعبي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، وجود صعوبة تواجه الحكومة العراقية بملف حل الحشد الشعبي.وقال المصدر، إن “الحكومة العراقية تواجه تحديا كبيرا وهورفض خامئني بحل الحشد الشعبي إضافة إلى زعماء الإطار ومرجعية النجف ودعوة المجتمع الدولي بضرورة حصر السلاح بيد الدولة والمقصود هنا هو سلاح الحشد الشعبي السائب “.واضاف ان “هذا الموضوع معقد وصعب جدا لانه مرتبط بإيران فبعد لقاء رئيس مجلس الوزراء بالمرشد الأعلى الخامنئي أصدر الأخير عدد من التغريدات التي ترفض حل الحشد الشعبي”.ورأى المصدر أن “قضية حل الحشد الشعبي تبدو معقدة ويمكن أن تؤثر على العلاقة بين العراق والمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، كما ان هناك طريق طويل أمام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في تنفيذ هذا المطلب الداخلي والخارجي”.وبين ان “القضية تبدو مرتبطة بحجم الضغوط التي سيتعرض لها العراق ففي حال مارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغطا على الحكومة العراقية فإن يمكن أن يكون هناك حل للحشد وإذابته في الجيش والداخلية وفق ضوابط.

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