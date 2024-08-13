مصدر سياسي:رئيس الجمهورية يصادق على تعيين (ريبوار طه) محافظا لكركوك رغم الاعتراضات القانونية

مصدر سياسي:رئيس الجمهورية يصادق على تعيين (ريبوار طه) محافظا لكركوك رغم الاعتراضات القانونية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بتصديق رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد القيادي في حزب طالباني على مرسوم تعيين  زميله في الحزب ريبوار طه رئيسا للحكومة المحلية في كركوك.بدورها أكدت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب اليوم، أن رشيد استقبل ريبوار طه في قصر بغداد وسلمه المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه محافظا لكركوك.وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لأختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

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