مصدر سياسي:رئيس جهاز المخابرات يلتقي الإدارة السورية الجديدة في دمشق

مصدر سياسي:رئيس جهاز المخابرات يلتقي الإدارة السورية الجديدة في دمشق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، أن وفداً رفيع المستوى من جهاز المخابرات العراقي وصل إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الإدارة الجديدة للبلاد.وقال المصدر ، إن “الوفد برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، وقد وصل إلى قصر الشعب في دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أكد يوم السبت الماضي، أن الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها.

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