مصدر سياسي:زعماء ائتلاف إدارة الدولة غير مشمولين بمكافحة الفساد

مصدر سياسي:زعماء ائتلاف إدارة الدولة غير مشمولين بمكافحة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي مطلع ، الأربعاء، أن زعماء ائتلاف إدارة الدولة سراق المال العام  وشرعنة الفساد غير مشمولين في  مكافحة الفساد بل لايخضعون حتى للمسائلة القانونية عن أي تجاوز حتى لو كان خرقا سياديا ،وأضاف، ان أكثر من تريليون و600 مليار دولار من المال العام  في بطون هؤلاء اللصوص الذين خانوا الدين والوطن، وتابع، اما مكافحة الفساد فهي تشمل من وزير إلى المستويات الأدنى بشرط ان لايكون  من أحزاب الحشد لانهم ايضا غير مشمولين بها وجميع زعماء احزاب ايران  فوق القانون ونتحدى ان يقول الولائي فائق زيدان خلاف ذلك.واكد ان الفساد مستمر في ظل حكومة السوداني الإطارية ولن يتوقف .

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