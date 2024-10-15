مصدر سياسي:ستة أحزاب سنّية تهدد بمقاطعة جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان

مصدر سياسي:ستة أحزاب سنّية تهدد بمقاطعة جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “احزاب تقدم والجماهير الوطنية والصدارة والمشروع الوطني وحسم والمبادرة تهدد بمقاطعة جلسة التصويت على اختيار رئيس مجلس النواب”.واشار إلى أن ” هذه الأحزاب اشترطت اضافة مرشحهم للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب”.وفي وقت سابق، عقد الإطار التنسيقي، اجتماعا لبحث التصويت على رئاسة البرلمان وقائمة السفراء الجديدة.

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