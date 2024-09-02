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ائتلاف المالكي ينفي تهميش أي كتلة سياسية في مجلس وحكومة ديالى
نائب كردي:اجتماع للقوى الكردية بحضور رئيس الجمهورية لمناقشة رواتب موظفي الإقليم
مصدر سياسي:شمول متقاعدي الإقليم وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد
مصدر مسؤول:أكثر من (3.8) تريليون ديناراً المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية
أكثر من (400) مليون دولار استيرادات العراق للرز التايلاندي خلال العام الماضي
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نائب كردي:اجتماع للقوى الكردية بحضور رئيس الجمهورية لمناقشة رواتب موظفي الإقليم
مصدر سياسي:شمول متقاعدي الإقليم وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد
مصدر مسؤول:أكثر من (3.8) تريليون ديناراً المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية
أكثر من (400) مليون دولار استيرادات العراق للرز التايلاندي خلال العام الماضي
نائب:رئاسة البرلمان تمنع استجواب الفاسدين
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نائب:رئاسة البرلمان تمنع استجواب الفاسدين
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