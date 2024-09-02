مصدر سياسي:شمول متقاعدي الإقليم وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد

مصدر سياسي:شمول متقاعدي الإقليم وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدراً سياسياً، الاثنين، عن موافقة وزيرة المالية طيف سامي على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد ومساواتهم مع اقرانهم في بقية المحافظات.وقال المصدر : إن “وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي وافقت على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز، وفقا لقانون التقاعد العراقي ومساواتهم مع أقرانهم في المحافظات العراقية الأخرى“.وأضاف أن “وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة الإقليم بأن عليها دفع النقص الحاصل في الرواتب وتسليم المتقاعدين رواتبهم وفقا لقانون التقاعد العراقي على أن يتم تعويض المبلغ المصرف من حكومة كردستان، وعلى حكومة الإقليم أيضا إرسال الفروقات التقاعدية شهريا للحكومة الاتحادية“.

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