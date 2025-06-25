مصدر سياسي:غياب بعض قيادات الإطار وراء عدم اجتماع ائتلاف إدارة الدولة!

مصدر سياسي:غياب بعض قيادات الإطار وراء عدم اجتماع ائتلاف إدارة الدولة!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع،الأربعاء، عن عدم إنعقاد اجتماع لائتلاف إدارة الدولة ليوم أمس بسبب “تغيب بعض قيادات الإطار التنسيقي عن الحضور لأسباب خاصة وعدم تحقق النصاب، إلى جانب عدم استقرار الأوضاع في المنطقة وتباين المواقف ازاء الحرب بين إيران واسرائيل وعدم اتضاح الرؤى الدولية إزاء ما يحدث، وراء تأجيل الاجتماع”.وأضاف أن “لا موعد محدداً لعقد الاجتماع، وبانتظار استقرار الأوضاع وحسم الصراع العسكري بين إيران اسرائيل سواء بالتصعيد أو إنهاء الحرب، لاتخاذ الخطوات المناسبة لإعادة ضبط إيقاع الحراك السياسي الداخلي الى جانب بذل الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار للمنطقة”.ونبه المصدر، إلى أن “استمرار الصراع الإيراني الإسرائيلي، سيؤثر على مجمل الأوضاع في المنطقة عموماً، والعراق على وجه الخصوص لقربه من النيران”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *