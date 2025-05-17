مصدر سياسي:قاآني مازال في بغداد للإشراف السري على أعمال قمة بغداد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع، السبت، بأن ” قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الفردية مع زعماء الإطار، من بينهم نوري المالكي، وهادي العامري، وعمار الحكيم ،وقيس الخزعلي، وهمام حمودي، تمحورت حول الوضع السوري وآليات التعامل مع حكومة الشرع، بما يحفظ مصالح إيران في سوريا والمنطقة، وكذلك الضغط على تركيا لسحب قواتها من شمال العراق بمساعدة إيران من خلال الضغط السياسي والدبلوماسي”.

وأضاف المصدر، أن “قاآني ناقش كذلك، ملف رفع الحصار عن سوريا ما يعني عودة تدفق أموال كثيرة لحكومة الشرع وأن إيران لا ترغب بأي تقدم لحكومة الشرع”، لافتاً إلى أن “قاآني أكد أن إيران تبحث عن وساطة عراقية من أجل استرداد ديونها المترتبة على سوريا “ .

وخلص المصدر، إلى القول إن “قاآني سيعقد اجتماعاً مع هيئة الحشد الشعبي ، لمناقشة ملفات وقضايا تحظى باهتمام مشترك”.

ووصل قائدفيلق القدس الإيراني بالحرس الثوري إسماعيل قاآني الى بغداد، مساء الأربعاء الماضي وما زال في بغداد للإشراف السري على اعمال مؤتمر قمة بغداد حسب ماقاله المصدر.