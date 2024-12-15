مصدر سياسي:ما يهم حكومة السوداني وإطارها في سوريا هو “مرقد زينب” وحماية الشيعة هناك

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حزب طالباني: الوقت مازال مبكراً على تحديد المناصب المهمة في حكومة الإقليم
الأمن النيابية تدعو حكومة السوداني إلى التعامل بحذر مع تركيا
تحالف الفتح يطالب مجدداً بإخراج القوات الأمريكية من العراق
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
مصدر شرطوي:نقل (150) شرطيا من محافظة صلاح الدين إلى الحدود العراقية السورية
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بيان العقبة:أحترام إرادة الشعب السوري والحفاظ على وحدته وسيادته
البرلمان الكوري الجنوبي يقرر عزل رئيس البلاد
تهجير القرى السورية من قبل الجيش الإسرائيلي بعد الاستيلاء عليها قبل 4 أيام
البشير رئيساً للحكومة الانتقالية في سوريا
الأمم المتحدة:إسرائيل انتهكت الاتفاق المبرم مع سوريا في استيلائها للمنطقة العازلة
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اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
نائب:الفساد والفشل وإيران وراء أزمة الكهرباء في العراق
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
المالية النيابية:جداول موازنة 2025 ما زالت لدى الحكومة
مستشار حكومي:السياسة المالية للحكومة “مرنة ولها حيز مالي” والرواتب مؤمنة
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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مصادر سياسية:بلينكن أبلغ السوداني بحل ميليشيا الحشد الشعبي
مسيلمة الإطار: من مقاتلة جبهة تحرير الشام إلى الترحيب بالوضع الجديد لسوريا
حكومة العراق من الدفاع عن بشار الأسد ومقاتلة الإرهابيين إلى الترحيب بالتغيير الجديد
السوداني:إيران والعراق وسوريا ثلاثة أجسده في روح واحدة
خبير قانوني:قانون العفو العام يشمل الإرهابيين وسراق المال العام وكافة الجرائم الجنائية وغيرها
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