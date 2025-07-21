مصدر سياسي:مجلس بغداد يقرر إقالة المحافظ

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس محافظة بغداد، امس الأحد، إحالة المحافظ عبد المطلب العلوي إلى التقاعد.

وقال مصدر في المجلس ، إن “مجلس المحافظة، صوت على إحالة المحافظ عبد المطلب العلوي، إلى التقاعد”.

وفي الثالث من تموز/ يوليو الجاري، صوت مجلس محافظة بغداد، على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي، وانتخب حيدر موحان محافظا جديدا.

لكن سرعان ما أعيد لمنصبه، باجتماع جرى بعد أيام، من الاقالة، حيث صوت المجلس على إلغاء قرار الإقالة، بعد أن أثار القرار في حينها جدلا سياسيا، وتسبب بازمة بين كتل مجلس المحافظة.