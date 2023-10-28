مصدر سياسي:نسبة الفساد سترتفع إلى 90% عند عودة مجالس المحافظات

مصدر سياسي:نسبة الفساد سترتفع إلى 90% عند عودة مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي مطلع، السبت، بان معدلات الفساد سترتفع بنسة 90% عندة عودة مجالس المحافظات، في ظل غياب الدور الرقابي لمجلس النواب.وقال  المصدر، انه “يوما بعد اخر تزداد قناعتنا بان قرار عودة مجالس المحافظات جريمة بحق العراق وأهله الرافض لعودتها، واضاف، ان نسبة الفساد سترتفع الى 90% عند عودتها بحكم المحاصصة والتأثير السياسي والفشل الإداري، ومن المفترض أن يُشارك في انتخابات 18 كانون الأول 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً، إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة، للتنافس على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية. وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية، وفقاً لبيانات رسمية. وستجرى الانتخابات، وفقاً لطريقة “سانت ليغو” التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان 2013.

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