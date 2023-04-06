مصدر سياسي إطاري:ناحية جرف الصخر ستبقى خارج السيادة العراقية إلا بأمر من خامنئي

مصدر سياسي إطاري:ناحية جرف الصخر ستبقى خارج السيادة العراقية إلا بأمر من خامنئي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي إطاري، اليوم الخميس، أنه سبق وان  طالب زعماء الأحزاب السنية الرئيسية من هادي العامري وابو مهدي المهندس  ولعدة مرات إخراج الحرس الثوري والحشد الشعبي من ناحية جرف الصخر وعودة أهلها إليها وكان الرد  في وقتها “القرار بيد إيران حصرا” ، واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ، ان تجديد المطالبة لنفس الموضوع تم رفضه من قوى الإطار قبل طرح الموضوع على إيران القرار، وتابع المصدر، ان دعوات الخنجر وغيره بإخراج الحشد والحرس الثوري من جرف الصخر اسطوانة مشروخة ودعاية انتخابية وهو يدرك قبل غيره ان جرف الصخر ستبقى خارج السيادة العراقية ، وعودتها  للعراق بأمر خامنئي حصرا.واكد المصدر على عدم السماح للعوائل السنية بالعودة إلى مناطقها في جرف الصخر لأنهم دواعش .

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *