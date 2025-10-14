مصدر سياسي إطاري:ورقة السوداني أنتهت سياسياً وشعبياً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال مصدر سياسي إطاري، الثلاثاء، ان اللجوء الى العامل الخارجي لن تحقق المكاسب الانتخابية المرجوة ولن تصل بصاحبها الى السلطة مرة اخرى مثل ما يفعل محمد السوداني.وقال المصدر، ان “فكرة اللجوء الى العامل الخارجي عبر التناغم مع الافكار والاملاءات المفروضة من خارج الحدود لن تأتِ بالمكاسب الانتخابية للسوداني”.واضاف ان “الاستمرار في الحكم والسلطة لايأتِ من خلال القبول بالاملاءات الخارجية او تمرير اجندات الاطراف الساعية للتدخل بالشأن الداخلي العراقي، خصوصا ان الفاعل الداخلي هو من سيقرر ويرسم الخارطة السياسية بعد الانتخابات”.وبين ان “امريكا وحلفائها غالبا مايحاولون التدخل في الشأن الداخلي العراقي، وبرز ذلك واضحا في الفترة القليلة الماضية خصوصا مع قرب اجراء الانتخابات من اجل فرض اجنداتها وتحقيق غاياتها في العملية السياسية”. 

