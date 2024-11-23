مصدر سياسي: إيران “تترجى” أمريكا عبر بغداد بتنفيذ كل مطالبها وإسرائيل مقابل عدم استهدافها

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وزارة التخطيط:الإعلان عن نتائج التعداد الأولية منتصف الأسبوع الحالي
تركيا تحذر الأكراد من تغيير التركيبة الديموغرافية لمحافظة كركوك
ائتلاف المالكي:السوداني مشمول بقانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
مصدر حشدوي:سنحرق القواعد الأمريكية والإسرائيلية في حال استهداف معسكرات الحشد
مصدر سياسي كردي:عقدة تشكيل حكومة الإقليم التمسك برئاستي الإقليم والحكومة من قبل حزب بارزاني
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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مصدر سياسي:طهران أبلغت واشنطن عبر بغداد بأنها ستكون صديقة إسرائيل
الناشط المدني بعد فوز ترامب عمار:دعمنا لفلسطين سياسيا وإعلامياً فقط
الولائي المشهداني يدعو إلى تقسيم المجتمع العراقي مذهبياً
مصدر سياسي:محاولات لإطلاق سراح رئيس الهيئة العامة للضرائب
المالية النيابية:موازنة 2025 تشغيلية وليست استثمارية
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