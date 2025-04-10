مصدر سياسي: اجتماع لائتلاف إدارة الدولة للتأكيد على المحاصصة وموازنة 2025

مصدر سياسي: اجتماع لائتلاف إدارة الدولة للتأكيد على المحاصصة وموازنة 2025
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي ، الخميس، إن “اجتماع ائتلاف إدارة الدولة سيكون مساء اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد الاثنين الماضي، الى جانب مناقشة آليات إقناع زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، للعدول عن قرار مقاطعته للانتخابات المقبلة”.ولفت المصدر إلى أن “الاجتماع سيناقش أيضاً آليات إجراء الانتخابات بموعدها الرسمي الذي حدده مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وكذلك مسألة وجداول الموازنة العامة وإحالتها لمجلس النواب، وملف احتجاجات التربويين في عموم البلاد وإيجاد الآليات المناسبة لتلبية مطالبهم”.وكان الصدر، قد أعلن أواخر شهر آذار الماضي، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي، والصدر معروف بتقلباته المزاجية فهو ليس له موقف ثابت نهائيا .

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