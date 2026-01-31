مصدر سياسي: اجتماع للإطار الإيراني اليوم ” لإيجاد “مخرج” لترشيح بديل عن المالكي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي،السبت، إن “هناك اجتماعاً مرتقباً لقادة الإطار التنسيقي مساء اليوم، لبحث قضايا حاسمة تتعلق بالمرحلة السياسية المقبلة في العراق”، مبيناً أن “الاجتماع يأتي في وقت تتجه فيه الأنظار نحو جلسة البرلمان المقررة يوم غد الأحد، والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية”.

وأوضح أن “الاجتماع يركز على ملفين أساسيين، الأول يتعلق بمحاولة الإطار التنسيقي توحيد موقفه لدعم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، بهدف حسم عملية الانتخاب وتفادي أي انقسام محتمل داخل الكتلة السياسية الأكبر في البلاد”.

وبحسب المصدر، فإن الملف الثاني يرتبط بمسألة رئاسة الوزراء، ولا سيما بعد إعلان الاعتراض الأميركي الصريح على ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء”، مشيراً إلى أن “الاجتماع سيركز على بحث حلول سياسية ودبلوماسية لتجاوز هذه الأزمة، بما يضمن استمرار العملية السياسية ضمن إطار تفاهمات الداخل والخارج”.

وتابع المصدر، قائلاً إن “الاجتماع من المتوقع أن يخرج بتوصيات واضحة تحدد الخطوات المقبلة للإطار التنسيقي، سواء فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية أو بتعديل استراتيجيات ترشيح رئيس الوزراء بما يتوافق مع الضغوط الدولية والداخلية”.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، الثلاثاء الماضي، عبر تدوينة على منصة “تروث سوشيال”، إن عودة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة “أمر لا ينبغي السماح به”، معتبراً أن العراق “انزلق إلى الفقر والفوضى” خلال ولايته السابقة.