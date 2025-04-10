مصدر سياسي: الأسبوع المقبل اجتماع بين حزبي بارزاني وطالباني لتوزيع حصص المناصب

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زيدان والطالباني يبحثان “القضايا القانونية”
فلسطين تشكر العراق على مواقفه الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية
مصدر سياسي: اجتماع لائتلاف إدارة الدولة للتأكيد على المحاصصة وموازنة 2025
ميليشيا العصائب تطالب بتحرير العراق من الاحتلال الأمريكي والتركي وليس الإيراني
خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
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نائب سابق: بيع الفائض من الحنطة خارج العراق خطوة إيجابية
حكومة أنفاس الزهراء: العراق ” لايتأثر جوهرياً في الرسوم الجمركية الأمريكية”
الغرفة التجارية الأمريكية: التوقيع على إتفاقيات تجارية مهمة مع العراق
السوداني يبحث مع شركة لوك أويل الروسية زيادة الإنتاج النفطي والغازي
وزارة النفط:انخفاض حجم استيراد البنزين إلى 6 ملايين لتر يومياً
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اليوم..لقاء الزوراء والصقور ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم
يوم 15/4 المقبل موعد تتويج الأول في بطولة الخليج للأندية لكرة القدم في دهوك
فريق مصافي الوسط يحصد لقب الدوري العراقي للكرة الشاطئية
طاقم تحكيمي عراقي لقيادة مباراة لكرة القدم في سنغافورة
الاتحاد العراقي لكرة القدم:كاساس وافق على فك التعاقد بالتراضي بشرط دفع الشرط الجزائي
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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الحرس الثوري يعترف بتزويد ميليشيا الحشد الشعبي بالصواريخ لضرب القواعد الامريكية وإسرائيل
تقرير بريطاني: الحرس الثوري زود قرينه الحشد الشعبي بصواريخ لضرب إسرائيل
مصادر سياسية: السوداني يضحك على الشعب وإدارة ترامب في ملف حل الفصائل المسلحة
نائب: تعطيل التصويت الإلكتروني داخل البرلمان لتمرير القوانين والقرارات الفاسدة
نائب: إيران وتركيا وراء جفاف العراق مائياً
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- اذاعة INN