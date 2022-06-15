مصدر سياسي: التحالف الثلاثي “أنتهى” حتى ولو عادت الكتلة الصدرية

مصدر سياسي: التحالف الثلاثي “أنتهى” حتى ولو عادت الكتلة الصدرية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي , الأربعاء , ان الخارطة السياسية قد تغيرت في ظل قرار استقالة نواب الكتلة الصدرية وان التحالف الثلاثي لن يعود حتى وان تراجعت الكتلة الصدرية عن استقالات نوابها. وأفاد , ان ” الاجتماع الذي سيعقد في الحنانة، اليوم، وبحضور نواب الكتلة المستقيلين وقادة التيار الصدري سيحسم بشكل نهائي موقف الكتلة الصدرية اما التراجع عن قرار الاستقالات او مغادرة العمل التشريعي بشكل كامل “.وأضاف أنه “حتى لو قرر التيار العودة للبرلمان فان التحالف الثلاقي انتهى ولن يعود وهذا ما أكده النائب الثاني لرئيس البرلمان شخوان عبدالله في تصريح صحفي بان التحالف الثلاثي انتهى ولن يعود”.وأشار الحاج الى أن “الخارطة السياسية قد تغيرت تماما بعد قرار استقالة نواب الكتلة الصدرية” .

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