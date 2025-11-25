مصدر سياسي: التوافق السياسي من يحسم أسم رئيس الحكومة الجديدة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي ،اليوم الثلاثاء، ان منصب رئيس الوزراء يحسم بالتوافق بين مختلف الاطراف السياسية المعنية بهذا المنصب، لافتا الى ان الاغلبية البرلمانية غير معمول بها في اختيار وحسم هذا المنصب.واضاف المصدر،ان “الكتلة الحاصلة على اكثر عدد من المقاعد لايعني انها ستذهب نحو اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة”.وتابع ،ان “تجارب الماضي اثبتت ان العملية السياسية في العراق مبنية على اساس التوافق، وليس الاغلبية البرلمانية، وهذا الامر شهدته فترة اياد علاوي والمالكي والعبادي، اذ حصلوا على اغلبية المقاعد البرلمانية، الا ان رئيس الوزراء جاء توافقيا من كتل اخرى”.وبين ان “تجديد الولاية غير معمول به في العراق، خصوصا ان هناك تفاهمات تؤكد على المجيء برئيس وزراء توافقي، وهذا الامر لايرتبط بعدد المقاعد البرلمانية للشخصية التي ستشكل الحكومة بل على مدى التوافق حول الشخصية المرشحة لهذا المنصب”. 

