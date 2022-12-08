مصدر سياسي: الخزرجي رئيسا للوقف السنّي

مصدر سياسي: الخزرجي رئيسا للوقف السنّي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مقرب من تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، الخميس، بأن التحالف في موقف محرج للغاية في محافظة ديالى بعد تعيين مشعان الخزرجي رئيسا للوقف السني.وقال المصدر ، إن “نواب تحالف السيادة اكدوا لجماهيرهم في ديالى بأن منصب رئيس ديوان الوقف السني سيكون من حصة أحد مرشحي المحافظة وفق اتفاق سياسي شامل في بغداد بعد حرمان المحافظة من اي تمثيل في حكومة السوداني”. واضاف، أن “المفاجئة كانت بذهاب المنصب لمرشح من اهالي صلاح الدين وهو خلاف ما جرى التوافق عليه ما جعل نواب السيادة في موقف محرج امام جماهيرهم وسيعزز من حالة الانقسامات الحادة وانحسار قواعده الشعبية خاصة مع بروز المزيد من الإشكاليات والخلافات التي دفعت الى خسارتهم اهم المناصب الدينية السنية على مستوى البلاد”. وكان مشعان الخزرجي باشر في وقت سابق من اليوم الخميس، بتبوء مشعان الخزرجي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب منصب رئيس لديوان الوقف السني.

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