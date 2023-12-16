مصدر سياسي: انسحاب قيادي من حزب الحلبوسي في الانبار

مصدر سياسي: انسحاب قيادي من حزب الحلبوسي في الانبار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر مسؤول في محافظة الانبار، السبت،  استمرار الانشقاق لقيادات حزب تقدم بعد سلسلة من الانتهاكات والاضطرابات في صفوف الحزب. وقال المصدر: ان “القيادي في حزب قمم احد  فروع حزب تقدم شهاب احمد الساير اعلن انسحابه من تنظيمات الحزب على خلفية عدم وجود شرف ونزاهة بالتنافس لوجود تمييز وتباين في تقريب بعض المرشحين ودعمهم على حساب الكفاءة    “.وأضاف المصدر ان “الانسحاب جاء أيضا لعدم قناعة الساير بقيادة ورؤية التحالف وأهدافه في المحافظة وسعيه ورفع مستوى من لا شأن له من ناخبي ديالى ، مبينا ان” قيادات حزب الرئيس المخلوع محمد الحلبوسي تتعامل بازدواجية مع مرشحي الحزب ومن المؤمل انسحاب قيادات بارزة ومن مختلف المحافظات خلال الساعات المقبل”.

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