مصدر سياسي: بعد التوسل والرجاء ..السوداني سيتوجه إلى نيويورك في الأسبوع المقبل

مصدر سياسي: بعد التوسل والرجاء ..السوداني سيتوجه إلى نيويورك في الأسبوع المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم ، انه بعد التوسل والرجاء للجانب الأمريكي الرافض لزيارة السوداني لواشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي هناك  وافق مؤخرا على مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 بمشاركة جميع دول العالم ، واضاف المصدر ان السوداني سيتوجه الى نيويورك يوم 20 ايلول الجاري لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.واشار المصدر ،إلى احتمالية لقائه بالرئيس بايدن في أحدى ممرات بناية الجمعية.

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