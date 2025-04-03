مصدر سياسي: تلاسن “سياسي” بسبب إغلاق المساجد في أول أيام العيد

مصدر سياسي: تلاسن “سياسي” بسبب إغلاق المساجد في أول أيام العيد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الخميس، إن “مأدبة غداء نظمها أحد المقاولين في مضيف شقيق له،جمعت رئيس البرلمان محمود المشهداني، برئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي، إلى جانب عضو مجلس المحافظة صفاء المشهداني، وعدد من المشايخ والوجهاء”.وأضاف المصدر، أن “الهدف من المأدبة هو الصلح المشهداني والخزرجي بسبب الخلاف على إغلاق المساجد بيوم عيد الفطر”، مؤكداً أن “الهدف لم يتحقق من المأدبة حيث تحولت إلى خلاف قوي وتلاسن كلامي بين رئيس ديوان الوقف وعضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني وانتهت بانسحاب عضو المجلس وبعدها مشعان الخزرجي”.ولفت إلى أن “الخزرجي هو الآخر غادر المأدبة بعد المشادة الكلامية مع عضو مجلس المحافظة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *