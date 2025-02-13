مصدر سياسي: رئاسة الجمهورية تصادق على القوانين الجدلية

مصدر سياسي: رئاسة الجمهورية تصادق على القوانين الجدلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، بأن رئاسة الجمهورية صادقت على القوانين “الجدلية” الثلاثية التي أقرّها مجلس النواب العراق مؤخراً. وقال المصدر ، إن “رئاسة الجمهورية صادقت على قوانين، تعديل الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها”.

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