مصدر سياسي: زيارة السوداني إلى أربيل باستدعاء من البارزاني لحسم تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا

مصدر سياسي: زيارة السوداني إلى أربيل باستدعاء من البارزاني لحسم تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، عن المواضيع التي سيبحثها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى أربيل بعد استدعائه من قبل مسرور البارزاني بحكم علاقات الاخير القوية مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل .وقال المصدر : إن “السوداني سيلتقي مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، وأيضا مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني”.وأضاف أن “الزيارة ستبحث عدة ملفات من بينها، استئناف تصدير نفط كردستان، ومسألة رواتب الموظفين، وأيضا قضية حزب العمال الكردستاني، وأوضاع المنطقة الحالية، وضرورة توحيد الموقف العراقي إزاء الصراعات والقضايا الدولية”.هذا وأعلنت رئاسة حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت (12 نيسان 2025)، عن وصول  رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى أربيل .يذكر ان السوداني موافق على “كل شيء “مقابل بقائه في كرسي السلطة وحكومته افسد حكومة.

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