مصدر سياسي سوري: حكومة السوداني الإيرانية ترفض حضور الشرع لقمة بغداد

مصدر سياسي سوري: حكومة السوداني الإيرانية ترفض حضور الشرع لقمة بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي سوري، الثلاثاء، موعد زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العراق، فيما أوضح أن زيارة الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، إلى بغداد لا تزال غير محسومة لسببين. الأول، عدم تفاعل العراق حتى اللحظة مع حكومة الشرع بعد سقوط نظام بشار الأسد الموالي لإيران، والثاني لكون الشرع مطلوب قضائيا لدى العراق وفق المادة 4 إرهاب عندما كان قاعديا وداعشيا .وأضاف المصدر السوري، إن “وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني سوف يأتي إلى العراق خلال الأسبوع المقبل، أما في ما يخص زيارة الشرع، فقد تمت دعوته، لكن لا يوجد أي موقف رسمي حتى هذه اللحظة”.وأوضح المصدر، أن “هناك خشية لدى الإدارة السورية الجديدة، فهي ترغب بزيارة العراق، لكن هناك تخوف على أحمد الشرع، خاصة مع تصريحات ومواقف الزعامات وقيادات عراقية التي أعلنت عدم ترحيبها بزيارة الرئيس السوري الانتقالي، فضلاً عن الحديث عن وجود مذكرة اعتقال بحق الشرع”.وأكد المصدر السياسي السوري، أن “الإدارة السورية الجديدة محمية دولياً، وأي تحرك خارجي بضمنه العراق سيكون تحت رعاية قطرية – سعودية – تركية”.وكان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، قال إنه لا يرغب في قدوم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى بغداد حتى لا يثير غضب الحشد الشعبي والأحزاب الإيرانية في العراق .وقال المشهداني في لقاء تلفزيوني: “أفضّل أن لا يأتي الشرع للعراق لعدم إثارة انزعاج الشيعة، ولا أعرف لماذا السنة فرحون بالشرع، ربما لأنه سني فحسب”.

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