مصدر سياسي: ضغط سياسي وراء انسحاب (محمد الحلبوسي) من الترشيح

مصدر سياسي: ضغط سياسي وراء انسحاب (محمد الحلبوسي) من الترشيح
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مقرّب من المجلس السياسي الوطني، الاثنين، عن الأسباب التي دفعت محمد الحلبوسي إلى الانسحاب من الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب.وقال المصدر، إن “الاجتماع الأخير للمجلس السياسي الوطني، الذي عُقد مساء أمس في بغداد وضم ممثلي القوى السنية، خلص إلى وجود صعوبة حقيقية في تمرير ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، في ظل رفض قوى سياسية مؤثرة دعمه لهذا المنصب”.وأضاف أن “الحلبوسي أبدى في بداية الاجتماع رفضه لفكرة الانسحاب، إلا أن الجزء الثاني من اللقاء شهد منحه حرية اختيار البديل المناسب، لتتجه البوصلة نحو ترشيح هيبة الحلبوسي”، لافتاً إلى أن “رئيس تحالف العزم رفض هذا الخيار، مؤكداً استمراره بترشيح نفسه لمنصب رئيس مجلس النواب”.وأشار المصدر إلى أن “خسارة محمد الحلبوسي لمنصب رئاسة البرلمان تُعدّ صعبة، وقد تفضي لاحقاً إلى تفكك أو انشقاقات داخل التكتل، لكون المنصب يمثل محوراً مهماً في بنيته السياسية”، مبيناً أن “غياب الترحيب من غالبية أعضاء تحالف تقدم أظهر حالة من المفاجأة، ومن المتوقع أن تتضح ردود الفعل خلال اليومين المقبلين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *