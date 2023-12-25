مصدر سياسي: قائمة “نينوى لأهلها” تسعى لمنصب المحافظ

مصدر سياسي: قائمة “نينوى لأهلها” تسعى لمنصب المحافظ
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين (25 كانون الاول 2023)، عن مفاوضات تجريها قائمة نينوى لأهلها التي يتزعمها نجم الجبوري بهدف تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.وقال المصدر ، إن “المفاوضات الآن تجري مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حصل على 4 مقاعد وأيضا تحالف الحسم، فضلا عن تحالف السيادة بهدف تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس المحافظة”.وأضاف أن “كتلة نينوى لأهلها عرضت منصب رئيس مجلس المحافظة على الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنصب نائب المحافظة لكتلة حسم، ومنصب معاون المحافظ للمكون المسيحي، مقابل تسلم قائمة نينوى لأهلها منصب المحافظ”.وأشار المصدر إلى أن “الأغلبية داخل مجلس المحافظة تحتاج إلى 15 مقعدا، في حين أن التحالفات المذكورة حتى الآن وصلت إلى 12 مقعدا فقط”.

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