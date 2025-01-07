مصدر سياسي كردي:أردوغان يدعم تشكيل حكومة الإقليم برئاسة البارزاني وحركة الجيل الجديد

مصدر سياسي كردي:أردوغان يدعم تشكيل حكومة الإقليم برئاسة البارزاني وحركة الجيل الجديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، عن وجود ضغوطات تركية لتشكيل حكومة اقليم كردستان الجديدة بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة الجيل الجديد.وقال المصدر ، إن” هناك ضغوطات من قبل الجانب التركي لتشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة الجيل الجديد، حيث يجري مسرور بارزاني اليوم زيارة رسمية إلى تركيا”.وأضاف، أنه” في الوقت ذاته كان رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد قد التقى خلال الساعات الماضية مساعد وزير الخارجية التركي، والأنباء تشير إلى ان حصة الاتحاد الوطني ستترك فارغة في الحكومة الجديدة إلى ان يقرر المشاركة”.يشار الى إن التوترات بين تركيا والاتحاد الوطني الكردستاني ليست جديدة، فقد أدت الإجراءات الأخيرة التي اتخذها كلا الجانبين إلى تفاقم الوضع، وذلك على الرغم من وجود مصالح اقتصادية مشتركة بينهما.وأغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات التي تقلع من محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق وتهبط فيها، متذرّعةً بـ”تكثيف نشاط “حزب العمال الكردستاني” في المدينة والمطار كسببٍ للإغلاق الذي من المتوقع أن يستمر حتى وقت ليس بالقريب.

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