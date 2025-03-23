مصدر سياسي كردي:القوات الأمريكية في الإقليم قوة لحمايته من الاستهداف الإيراني والميليشياوي

مصدر سياسي كردي:القوات الأمريكية في الإقليم قوة لحمايته من الاستهداف الإيراني والميليشياوي
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي كردي ،الأحد، إلى أن “حكومة البارزاني ترغب ببقاء القواعد العسكرية الأميركية، كون تلك القوات تقوم بتدريب ودعم قوات البيشمركة، وتوفر الغطاء الجوي الذي لا يمتلكه الإقليم، بالتالي استمرار الصراع بين امريكا وإيران، قد يشغل طهران عن استهداف القواعد العسكرية في العراق، والإقليم، وبالتالي يستفيد كردستان لتقوية علاقته مع الأميركيين”. وأضاف أن “قضية تواجد القوات الأميركية وإنشاء القواعد العسكرية هي مسألة اتحادية، وتقررها الحكومة والبرلمان العراقي، وليست من صلاحية الإقليم”.وأكد المصدر ،أن حكومة حزب بارزاني تتمتع بعلاقات ممتازة مع أمريكا وإسرائيل وتستفيد من أي ظرف تكون إيران وميليشياتها منشغلة به مما ينعكس ايجابيا على وضع الإقليم العام. 

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