مصدر سياسي كردي:حزب بارزاني ليس له تأثير في تشكيل الحكومة المقبلة

مصدر سياسي كردي:حزب بارزاني ليس له تأثير في تشكيل الحكومة المقبلة
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي كردي رفيع المستوى، الخميس، بأن حزب البارزاني لم يعد بيضة القبان في تشكيلة الحكومة المقبلة.وأفاد المصدر: ان” حزب البارزاني لعب دور بيضة القبان في تشكيل الحكومات السابقة في ظل وجود دعم من قبل بعض حلفائه لكن الأوضاع تغيرت الآن بعدما تحول الإطار التنسييقي الى الكتلة الاكبر و استقالة نواب التيار الصدري”.واضاف ،ان” حزب البارزاني في موقف صعب للغاية لأنه يدرك بان هناك قوى كردية اخرى ستدعم الاطار في تشكيل الحكومة المقبلة ولن يؤثر عدد مقاعده على نيل التصويت على حسمها ملفها في اول جلسة”.واشار الى ان” تخلي حزب البارزاني عن أي دور في بغداد ستؤدي الى فقدانه لسطوته في كردستان وهذه حقيقة يعرفها قادة الحزب لذا سيندفعون بقوة من اجل عقد تحالفات في بغداد في أقرب فرصة ممكنة”.وكان الإطار التسيقي بدء مشاورات تشكيل الحكومة منذ أيام وسط توقعات بأن  المسارات مرنة”.

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