مصدر سياسي كردي:حزب طالباني تراجع عن مطالبه بإحدى الرئاستين في الإقليم

مصدر سياسي كردي:حزب طالباني تراجع عن مطالبه بإحدى الرئاستين في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي مطلع، اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025)، عن أبرز ما سيتم بحثه خلال الاجتماع المقرر عقده بين الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يوم غد الثلاثاء.وقال المصدر، إن “هناك مرونة أبداها الاتحاد الوطني مع الحزب الديمقراطي وخفف من شروطه لغرض المشاركة في حكومة كردستان المقبلة”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني يطالب بتوسيع صلاحيات نائب رئيس حكومة الإقليم، كما يشترط أن يكون نائب واحد لرئيس الإقليم من نصيب الاتحاد الوطني، ونيلة 8 وزارات من بينها 3 رئيسية، وعلى رأسها وزارة المالية، كشرط للمشاركة في حكومة الإقليم المقبلة”.

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