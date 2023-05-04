مصدر سياسي كردي:حكومة البارزاني ما زالت مستمرة بتهريب النفط

مصدر سياسي كردي:حكومة البارزاني ما زالت مستمرة بتهريب النفط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي كردي، الخميس، إن “حكومة كردستان عملت بعد قرار محكمة باريس الدولية على تخفيض نسبة تهريب النفط الى الخارج”، واضاف: “اين ما وجدت الأموال تواجدت ملفات الفساد في الدوائر التي تدعم تهريب النفط”.وتابع، ان “الاقليم مازال مستمرا بتهريب النفط ولم يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية والحكومة المركزية وقرار محكمة باريس الدولية”، لافتا الى ان “حكومة كردستان مستمرة في تهريب النفط الى الخارج بعدة طرق بديلة تختلف عما كانت عليه في السنوات السابقة او قبل قرار محكمة باريس”. 

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