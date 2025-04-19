مصدر سياسي كردي: الخلاف بين حزبي بارزاني وطالباني متوقف على وزارتي الداخلية والمالية

مصدر سياسي كردي: الخلاف بين حزبي بارزاني وطالباني متوقف على وزارتي الداخلية والمالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي مطلع، اليوم السبت (19 نيسان 2025)، عن وصول المفاوضات بين الحزبين الرئيسين الحاكمين في الإقليم، لمرحلة الحسم بشأن المناصب الرئيسية في الحكومة الجديدة.وقال المصدر، إن “المناصب الرئيسية تم حسمها، وتم حسم أسماء المرشحين، وبقي الخلاف على وزارتين سياديتين، بين الحزبين الكرديين”.وأضاف أن “مصدر الخلاف يدور حول وزارتي الداخلية، والمالية، حيث يطالب الاتحاد الوطني بمنصب وزارة الداخلية، فيما يرفض الديمقراطي هذا الأمر، ويؤكد بأن الداخلية والثروات الطبيعية من حصته حصرا”.وأشار إلى أن “وزارة المالية ماتزال محل خلاف ما بين منحها لنواب المكونات أو أحزاب المعارضة التي يجري العمل لإقناعها بالمشاركة في حكومة الإقليم، وما بين الاتحاد الوطني الذي يطالب بها”.

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