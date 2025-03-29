مصدر سياسي كردي:(450) ألف برميل نفط يهرب يومياً من الإقليم إلى إيران وتركيا من قبل حزبي بارزاني وطالباني

مصدر سياسي كردي:(450) ألف برميل نفط يهرب يومياً من الإقليم إلى إيران وتركيا من قبل حزبي بارزاني وطالباني
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي ،السبت، ان عمليات تهريب النفط ومشتقاته من الإقليم إلى تركيا وإيران لم تتوقف وبمعدل 450 الف برميل نفط يوميا وحكومة السوداني على إطلاع كامل بهذا التهريب ولكنها ساكته من أجل الولاية الثانية والبقاء في السلطة وهي خيانة لأمانة المسؤولية ، وأضاف المصدر، ان عمليات التهريب اليومي تتجاوز 450 الف برميل نفط ومشتقاته يوميا تذهب إيراداتها لصالج جيوب عائلتي بارزاني وطالباني حصرا ،واكد المصدر ان التهريب يجري بحماية بيشمركة الحزبين 70 و80 .

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