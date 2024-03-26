مصدر سياسي كردي:90%من بنوك الإقليم تعود لقيادات حزب البارزاني وتهريب الدولار إلى الخارج

مصدر سياسي كردي:90%من بنوك الإقليم تعود لقيادات حزب البارزاني وتهريب الدولار إلى الخارج
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي رفيع المستوى ، الثلاثاء ، بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني مستمر في تهريب العملة الصعبة الى تركيا عن طريق البنوك والمصارف الاهلية التي يمتلك الحزب غالبيتها داخل الإقليم . وأضاف المصدر، ان ” العقبة امام حكومة السوداني والبنك المركزي هي عمليات تهريب العملة الصعبة من داخل إقليم كردستان عبر الأراضي التركية وبمختلف الطرق ” . وتابع، ان ” المصارف والبنوك الاهلية التابعة للديمقراطي لها شبكات منتشرة في عموم المحافظات العراقية تقوم بجمع العملة الصعبة وشرائها من السوق السوداء ومن ثم تحويلها الى مصارف وبنوك الإقليم ثم الى تركيا”.ودعا الحكومة الى “اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع الإقليم لمنع تهريب العملة الصعبة”.

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