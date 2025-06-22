مصدر سياسي: ميليشيا الحشد الشعبي “كارثة العراق”

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العراق وإيران:نعيش ونموت معا
نائب إطاري :على حكومة السوداني طرد القوات الأمريكية من العراق
حزب طالباني:غياب التوافق السياسي وراء تأخير تشكيل حكومة الإقليم
نائب:السوداني وفريقه يسعيان لتحويل المحكمة الاتحادية إلى أداة مطيعة لخدمة المصالح الخارجية
مصدر إطاري:الحشد في أتم جاهزيته لضرب إسرائيل دفاعاً عن إيران
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العامري والطباطبائي يؤكدان على الدفاع عن إيران حتى”الموت”
مصدر برلماني:تهاون حكومة السوداني وراء التجاوزات الكويتية على السيادة العراقية
السوداني:العدوان الإسرائيلي على الحبيبة إيران يجب أن يتوقف
الطباطبائي: الضربات الصاروخية لبلدي إيران ” أذهلت العالم”
القانونية النيابية: لاسيادة للعراق في ظل السوداني وقضاء زيدان ومحكمة العميري
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