مصدر سياسي يحذر قضاء زيدان من بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت مقابل رشوة

مصدر سياسي يحذر قضاء زيدان من بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت مقابل رشوة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء (23 نيسان 2025)، مع رئيس الوزراء الكويتي فهد الصباح تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون القضائي والقانوني.وذكر إعلام القضاء في بيان، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان التقى رفقة الوفد المرافق رئيس الوزراء الكويتي فهد يوسف سعود الصباح، وبحث معه تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون القضائي والقانوني”.وأضاف أن “اللقاء جاء على هامش الزيارة التي يجريها رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى دولة الكويت مع وفد قضائي، بناء على دعوة رسمية”.فيما حذر مصدر سياسي مطلع اليوم ،بان هناك تخوف من قيام القضاء ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت مقابل رشوة.

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