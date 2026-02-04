مصدر سياسي يستغرب من سكوت قضاء زيدان على التجاوزات الدستورية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية

مصدر سياسي يستغرب من سكوت قضاء زيدان على التجاوزات الدستورية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد امصدر سياسي، أن استمرار تعطيل ملف انتخاب رئيس الجمهورية يُعد خرقاً واضحاً للاستحقاقات الدستورية، مستغربا من سكوت القضاء على هذا التجاوز الدستوري إزاء العرقلة الحاصلة، في ظل تصاعد الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين. وقال المصدر،، إن “ليس من حق أي طرف سياسي تعطيل الاستحقاقات الدستورية، بما فيها انتخاب رئيس الجمهورية، تحت أي ذريعة كانت”، مشدداً على أن “الدستور رسم مسارات واضحة لحسم هذه الملفات ولا يجوز تجاوزها”.وأضاف أن “الخلافات المستمرة بين الحزبين الكرديين حول منصب رئاسة الجمهورية أسهمت في إطالة أمد الأزمة السياسية، وأثرت بشكل مباشر على استكمال تشكيل السلطات الدستورية في البلاد”.وأشار إلى أن “المرحلة الحالية تتطلب من القوى الكردية، ولا سيما الحزبين الرئيسيين، الركون إلى مبدأ التوافق وتغليب المصلحة العامة على الصراعات الحزبية، من أجل حسم ملف رئاسة الجمهورية وإنهاء حالة الانسداد”.وبين أن “استمرار التعطيل قد يفتح الباب أمام تداعيات سياسية وقانونية، ويضع العملية السياسية أمام اختبارات معقدة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دستورياً وقضائياً واضحاً لحماية المسار الديمقراطي”.

