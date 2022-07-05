مصدر سياسي:(5)مرشحين إطاريين لرئاسة الوزراء

مصدر سياسي:(5)مرشحين إطاريين لرئاسة الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، عن تنافس خمسة أسماء لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، مبينا ان اللجنة العامة للإطار التنسيقي والمؤلفة من 170 نائبا ستعلن عن اختيار احدهم خلال الاسبوع المقبل او بعد العيد مباشرة.وأفاد المصدر ، أن “الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الحكومة هم رئيس وزراء تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي وحيدر العبادي ونوري المالكي ومحمد شياع السوداني وهادي العامري”.واضاف ان “الاسماء المطروحة قوية وقادرة على إحداث تغييرات لذلك فان الاطار سيختار احدهم عن طريق لجنة مشكلة لغرض اختيار رئيس الوزراء مؤلفة من 130 نائبا من الاطار و40 اخرين من المستقلين”.واوضح المصدر ان “المالكي يعتبر من ابرز المرشحين لتولي الحكومة نظرا لوجود عدد كبير من نواب الإطار داعمين لذلك التوجه بخلاف الكاظمي”.

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