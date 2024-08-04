مصدر شرطوي:تفكيك عصابة قامت بتزوير سندات عقارات تقدر بمليارات الدولارات

مصدر شرطوي:تفكيك عصابة قامت بتزوير سندات عقارات تقدر بمليارات الدولارات
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر في الشرطة المحلية، اليوم الأحد، بتفكيك عصابة منظمة معظم افرادها من منتسبي الميليشيات قامت بتزييف سندات عقارات وقطع أراض في جانب الكرخ من العاصمة بغداد تُقدر قيمتها المالية بمليارات الدولارات.وقال المصدر، إنه ضمن منطقة شقق السيدية تم إلقاء القبض على أحد المتهمين مطلوب وفق المادة 289/298 والمطلوب الى مركز شرطة بغداد الجديدة.وأوضح المصدر، أن هذا المطلوب قام بتزييف سندات عقارات وأراض ضمن قاطع الكرخ تقدر بمليارات الدولارات، مشيرا إلى أن هذا المتهم معه عصابة منظمة معظم افرادها من منتسبي الميليشيات تم التوصل إليها من خلال التحقيقات متخصصة بعمليات التزييف.ووفقا للمصدر، فإن المتهم و بكمين محكم ومن خلال المعلومات تم إلقاء القبض عليه وإيداعه التوقيف.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *